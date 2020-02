Netflix veut adapter "Rythm & Flow" en France

Netflix serait à la recherche de la nouvelle pépite du rap français.

Le télé-crochet de Netflix, "Rhythm + Flow" est un succès aux Etats-Unis. C’est bien simple, il cartonne ! A tel point que la plateforme souhaiterait étendre le programme en France.

Tu n’as pas regardé "Rhythm + Flow" ? Tu as trois trains de retard, voir plus. Aucune excuse n’est valable. Sauf si tu n'as pas Netflix, parce que oui ce programme nous vient tout droit de la plateforme. L’émission américaine est produite par John Legend. Le concept est simple : Chance The Rapper, Cardi B et T.I traversent les Etats-Unis pour faire passer des auditions à des talents inconnus. L’objectif ? Trouver la pépite du rap US. Cardi B avait confié chercher un ou une artiste avec de la personnalité. Le concept plait énormément, les américains sont plus que convaincus. Les audiences sont là, et ça n'a pas échappé aux grands producteurs du monde entier. En France, le show ne devrait pas tarder à arriver…



La nouvelle nous sort tout droit du Parisien. Selon le magazine, plusieurs sociétés de production seraient très intéressées pour adapter le programme au sein de l’hexagone. Il faut savoir que ce n’est pas la première fois qu’un tel télé-crochet serait développé en France. Vous en avez eu dans vos programmes TV. Mais ils n’ont pas eu le succès espéré. Rappelez-vous de Talent Street en 2015. C’était diffusé sur France Ô avec le mythique JoeyStarr. Celui qui aide les étudiants à réviser, jouait une sorte de "Pascal le Grand Frère" avec son ton inimitable.

Est-ce que cette fois ça marchera ? Nous verrons bien.



Affaire à suivre…