French Montana et 50 Cent se sont-ils battus ?

C'est la folle rumeur du jour, celle d'une baston entre French Montana et 50 Cent...

Si vous avez un peu suivi les gossips Rap US ces derniers mois, vous n'êtes pas sans savoir que le clash est à la mode, depuis la fin de l'année dernière. Des clashs qui impliquent quasi systématiquement Eminem et 50 Cent, très en forme en cette période. Fifty adore en effet s'impliquer pour défendre Em' dans ses clashs, mais aujourd'hui, c'est pour sa rivalité avec French Montana qu'il refait parler de lui. En effet, les deux rappeurs se seraient rencontrés en vrai, et se seraient même battus, si on en croit la rumeur qui s'étend sur les réseaux sociaux.

???????????? RT @QuakeGW: 50 Cent allegedly punched French Montana at a club last night in Miami pic.twitter.com/4aAwMqAIBV — La Flama Blanca (@chepdollasWAVY) February 1, 2020

On rappelle les faits : 50 Cent s'est mis à tailler French Montana lors de sa sortie d'hôpital, probablement à cause d'une ancienne rivalité comme ils savent le faire à New-York, ou du fait que French soit pote avec Rick Ross, grand ennemi de Fifty. Depuis, le ton est monté, jusqu'à ce week-end, où la rumeur d'une bagarre entre les deux stars s'est répandue sur Twitter. Les rappeurs se seraient retrouvés nez à nez dans un club à Miami, le 31 janvier dernier, soirée durant laquelle 50 Cent aurait mis une droite à French Montana.

La rumeur est appuyée par une vidéo, dans laquelle on ne voit rien, si ce n'est un groupe de personnes quittant rapidement l'endroit pour se diriger vers une voiture. Ni 50 Cent ni French Montana ne sont visibles dans la vidéo, donc prudence. French a d'ailleurs déjà répondu à ces rumeurs avec une vidéo sur son Instagram, et visiblement, tout va bien !