Vald annonce "Xeu le 2" !

Vald annonce son prochain album "Xeu le 2" !

Vald fait désormais partie des plus grosses têtes d'affiche dans le rap français, et même dans la musique française tout court. Booké dans presque tous les festivals, il rempli même les plus grosses salles du pays, comme celle de Bercy, dans laquelle il a donné un concert mémorable en novembre dernier. Le tout, pour un album, "Ce Monde est Cruel", qui doit avoir atteint le platine à l'heure où nous parlons. Un phénomène des charts et de la musique en France, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'il a apparemment prévu la sortie prochaine de "Xeu le 2", la suite de son projet "Xeu" sortie il y a 2 ans pile !

Sorti le 2 février 2018, l'album "Xeu" de Vald était porté par le méga-hit "Désaccordé", morceau qui l'a rendu encore un peu plus populaire aux yeux du grand public. Et visiblement, le rappeur d'Aulnay-sous-Bois prépare la suite de ce projet culte, si on en croit ses annonces sur Twitter, assez mystérieuses. Le hashtag "#Xeule2" a d'ailleurs fini en Top Tweet France cette nuit, mais pour l'instant,pas d'informations supplémentaires.

On rappelle que Vald vient également de fonder son propre label, pour une nouvelle aventure : "Echelon Music", et que si ça sort, "Xeu Le 2" serait donc le premier projet sorti par la structure. De quoi démarrer sur de bonnes bases, car la fanbase de Vald est très fidèle.