Lil Wayne a encore de quoi faire 20 albums !

Lil Wayne ne s'arrête visiblement jamais d'enregistrer, au point qu'il aurait encore de quoi remplir 20 albums.

A 37 ans, Lil Wayne a toujours la forme, même après tous ses problèmes de santé, notamment diverses dépendances, ainsi que des crises d'épilepsie graves et répétées. On peut même dire qu'il est plus en forme que jamais, puisqu'il vient de sortir un tout nouvel album, "Funeral", disponible depuis vendredi 31 janvier. Un projet dns lequel on retrouve de nombreux featurings, très prestigieux : Big Sean, Jay Rock, Lil Baby, XXXTentacion, 2 Chainz, Takeoff, OT Genasis, et bien d'autres. Et visiblement, ce projet ne sera pas le dernier.

En effet, Lil Wayne était en interview avec Zane Lowe, pour parler de la sortie de son nouvel album. "C'est toujours génial de jeter un regard sur le produit fini, avec lequel on arrive, une fois que tout a été travaillé. Le résultat final est toujours gratifiant, et j'ai des fans géniaux. Mais ils savent tous qu'une fois que j'ai sorti un projet, je passe à autre chose. Ils savent que j'ai déjà 20 albums prêts, cachés dans ma poche arrière", annonce-t-il lors de son passage. Il lâche ainsi une belle bombe : Lil Wayne aurait enregistré assez de titres pour remplir 20 disques.

Une affirmation qui pourrait être dûre à croire, mais si on regarde sa carrière, il a quand même 14 albums, et deux fois plus de mixtapes, à son actif. Preuve que le rappeur est un boulimique de studio et de musique. Espérons maintenant que tout ce que Lil Wayne a enregistré est de qualité, car ça lui arrive d'avoir de sacrées chutes de niveau par moment sur certains projets.