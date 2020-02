Eminem : "50 Cent m'a aidé quand j'étais au fond du trou"

Eminem reconnaît que 50 Cent l'a bien aidé quand tout allait mal dans sa vie.

Le rap game, ça n'est pas que des clashs et des rivalités, c'est aussi d'incroyables histoires d'amitié, solides et durables, comme celles qui unit Eminem, Dr Dre et 50 Cent. Trois véritables têtes d'affiche, qui ont beaucoup travaillé ensemble, mais pourtant, on n'a jamais vu l'ombre d'un clash entre ces 3 là, trop occupés à soulever le rap US pendant presque 20 ans. Une amitié qui va bien au delà du rap, comme le prouve la présence de Dre et Em' lors de l'intronisation de 50 Cent sur le célèbre Hollywood Boulevard. A cette occasion, Slim Shady a eu des mots très élogieux envers son pote.

Il a notamment évoqué la manière dont ils se sont rencontrés, avant de déclarer : "Ca n'est pas seulement un partenaire de business, c'est aussi un de mes meilleurs amis au monde. Et c'est beaucoup plus cool d'être son pote que son ennemi. Parce que ce mec est vraiment implacable, et il ne s'arrête jamais. Autant dans ses clashs que dans les affaires. Et surtout, il m'a aidé à traverser des moments très difficiles dans ma vie personnelle, et a toujours été là quand j'avais besoin de lui". Autant d'éloges sortant de la bouche d'Eminem, on avait perdu l'habitude, ça fait un choc !

Mais 50 Cent a bien mérité toutes ces jolies paroles, et bien plus encore, quand on voit que même aujourd'hui il continue à soutenir Eminem en insultant ses rivaux constamment. Et franchement, quand les deux plus gros clasheurs du Rap US se fréquentent pendant 20 ans sans se brouiller, c'est bien la preuve qu'entre ces deux là, il se passe quelque chose de vrai.