Jadakiss dévoile le nom et la date de son nouvel album !

Jadakiss vient de lâcher la date de sortie de "Ignatius", son nouvel album.

New-York est la ville où le rap est né, rien d'étonnant donc à y voir émerger de nombreux rappeur, lorsque le quartier où vous êtes né influence vos techniques de kickage. Et si certains des rappeurs new-yorkais sont devenus de vraies légendes, comme GrandMaster Flash, Notorious BIG, Nas, Jay-Z, Prodigy, d'autres, pourtant excellents MCs, ont dû se contenter des places d'honneur. Comme Jadakiss, artiste extrêmement talentueux, qui a 25 ans de carrière et un disque de platine derrière lui, mais qui demeure un second couteau.

Pas grave pour le rappeur, qui est un passionné, et qui a d'ailleurs prévu de sortir un nouvel album solo, dont il vient de dévoiler le nom et la date de sortie dans une courte interview accordée au média américain HipHopDX : "Nouvel album qui arrive fin février ! Le 28 Février, même si je ne sui spas encore certain, il reste quelques détails à régler. Mais ça arrive, le 28 Février, "Ignatius". Repose en paix, mon frérot Ignatius Icepick Jay Jackson". Un projet nommé en hommage à un pote décédé, lui aussi très proche des Ruff Ryders dont Jadakiss était membre.

Le rappeur a également précisé que cet album ne serait pas du "turn up", qu'il serait plutôt teinté de peine et de douleur, très musical, avec beaucoup de mélodies. On a hâte d'écouter cette nouveauté de Jadakiss !