Shotas lâche son clip "Compton", un inédit.

Le mec du bat 7 sort un nouveau clip ! Le nom de la merveille ? "Compton". Il est signé Metellus Guenzy sur une production de BKS Phantom, et c'est une pépite. Shotas laisse sa signature, avec une trap dans laquelle on capte son ADN. Le pote de Koba LaD et du Seven Binks va nous faire une année 2020 plus que dingue.

On vous laisse regarder ça :