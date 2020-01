6ix9ine : son ancien manager veut assurer sa sécurité !

Compte tenu de son statut bien connu en tant qu'informateur du gouvernement, 6ix9ine aura besoin d'une protection de classe mondiale 24h /24, payant probablement des millions pour assurer sa sécurité. Il s'avère que, après que son ancienne sécurité a quitté le poste, un personnage inattendu s'est présenté et a peut-être accepté le travail.

Billy a été blessé au cou et à la tête par des membres des Nine Trey Gangsta Bloods en 2017 et, depuis lors, il a parlé dans les médias de ses liens avec Tekashi. 6ix9ine aurait admis avoir appuyé sur la gâchette de Billy, donc pour lui, le fait de retourner chez le rappeur est tout à fait remarquable.

Jusqu'à ce que ce rapport soit confirmé par les représentants de 6ix9ine, il doit être pris avec des pincettes. Cependant, c'est une très bonne nouvelle si elle est vraie.