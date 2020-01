Quand Kobe Bryant rappait...

La légende du basket, Kobe Bryant, s'est essayé au rap !

Le 26 janvier, Koby Bryant, le légendaire basketteur des Lakers est décédé dans un accident d'hélicoptère avec sa fille Gianna âgée de 13 ans et sept autres passagers. Depuis la triste nouvelle, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux et certains partagent leurs meilleurs souvenirs avec Kobe.

Le lendemain de la triste nouvelle, le basketteur et ami de Kobe, Shaquille O'Neal, a partagé un freestyle de Bryant en studio avec DJ Clark Kent, il écrit en légende : "Mon moment préféré avec Kobe restera cette nuit où on est allé en studio avec DJ CLARK KENT et il m'a béni avec ça."

Ce souvenir n'est pas très anodin quand on sait qu'au lycée, Black Mamba faisait partie d'un groupe de rap qui se faisait appeler les CHEIZAW et qu'ils se sont même faits signer chez Sony. En 1998, le basketteur a enregistré un couplet avec Brian McKnight pour le remix de "Hold Me" et est apparu dans l'album "Respect" de Shaq.

D'ailleurs, Shaq s'est beaucoup exprimé concernant la mort de Bryant et il se sent extrêmement affecté, il a même avoué ne pas avoir réussi à fermer l'oeil et manger depuis, il se confie pendant le podcast The Big Shaq : "Je n'ai pas mangé, je n'ai pas dormi. Je regarde toutes les vidéos, j'en suis malade. On avait une relation de frères. On est tous des frères dans ce podcast, John, on se dispute tout le temps. Mais dans la vraie vie, quand je te vois avec ta femme, j'ai tant de respect pour toi."

Alors qu'il se dirigeait vers son véhicule après un passage au Staples Center, Shaq a fait taire la foule de supporters des Lakers dehors pour scander "Kobe !" en chœur.