Chily dévoile la tracklist de son album !

Chily nous dévoile le nom des morceaux de "5ème Chambre", disponible bientôt.

Ca sent bon pour Chily ! Dernière ligne droite pour le rappeur du 94 avant la sortie de son premier véritable album solo, "5ème Chambre", dont la date de sortie est fixée au 7 février prochain. Et il faut dire que l'artiste est désormais attendu, après le carton de son single "San Pellegrino", et de sa tape "En attendant...", sortie en août. Une grosse année 2019, à laquelle devrait succéder un cru 2020 qui s'annonce déjà mouvementé pour le rappeur de Chevilly-Larue. Et après avoir dévoilé la date de sortie du projet, l'heure est venue de nous donner la tracklist !

On avait déja eu droit à la cover, avec Chily dans sa chambre, qui a rappé tellement fort qu'il en a fait un trou dans le mur, et a même mis le micro en feu. Le genre d'egotrip visuel qu'on valide, et pour ce qui est des titres, il y en aura 18, dont 3 featurings, avec Naza, Koba La D, et Hamza. Des univers assez différents, on imagine donc que le projet donnera un aperçu encore plus large de toute la palette artistique du rappeur.

Je suis fier de vous annoncer la sortie de mon 1er album : 5ème chambre(très mystique)! Je vous ai préparé un truc de ouf Merci à vous de m’avoir soutenu !

Merci à tous ceux qui m’ont permis d’arriver ici.

Cette album s’annonce trèèèèè mystique !!

Le 7 février la famille ! pic.twitter.com/GeBebRq4hL — La Pépite???????????? (@chilyoff) January 16, 2020

Évidemment, le hit "San Pellegrino" sera sur le projet, de quoi lui assurer une bonne visibilité. Pour le reste, on est assez pressés de découvrir le contenu "très mystique", comme l'affirme Chily, de cet album "5ème Chambre", car le talent du rappeur est indéniable.