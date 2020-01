Rihanna et A$AP Rocky sont-ils en couple ?

A$AP Rocky et Rihanna sont au cœur de certaines spéculations...

Selon un rapport publié par The Sun hier, le patron de l'A$AP Mob et RiRi se voient avec désinvolture ces dernières semaines. Une source proche de Rihanna a déclaré au média que les deux avaient beaucoup traîné ensemble récemment. La source affirme que les deux artistes ont partagé une chambre d'hôtel lors d’un récent séjour à New York.

"Ils ont partagé une suite d'hôtel lors de ce voyage à New York", a déclaré la source. "Cependant, Rihanna hésite à mettre une étiquette sur leur relation, car c'est très peu de temps après la rupture avec Hassan. Ils apprécient vraiment la compagnie l’un de l’autre et prennent les choses en douceur car ce n'est encore que le début".

Ce n'est pas la première fois que les deux tourtereaux sont repérés ensemble. Il y a environ deux semaines, l’auteur de "Testing", qui était la tête d’affiche du Rolling Loud Festival à Miami, et la chanteuse barbadienne ont été vus ensemble. C'est également le même jour que la nouvelle de la fin de sa précédente relation avec le milliardaire Hassan Jameel a été révélée.

Avant cela, le MC de Harlem et la boss de Fenty Beauty ont également été aperçus en train de taper la pose sur le tapis rouge aux Fashion Awards 2019 au Royal Albert Hall de Londres, en décembre dernier. La source indique également qu'aucun des deux artistes n'a confirmé son statut relationnel.

"C'est vraiment décontracté entre eux et elle ne se demande pas s'il y a un avenir avec Rocky", a déclaré la source. "C'est une jeune femme célibataire qui s'amuse".

Si la relation se confirme, ce duo pourrait être l’un des plus grands power couple du game.