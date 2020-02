Tous les sons FR et US qui fêtent leurs 20 ans en 2020 !

Vous êtes prêts ? Car avec ces morceaux qui fêtent leurs 20 ans, vous risquez d'être nostalgique...

Le temps passe si vite ! En 20 ans, l'évolution du hip-hop a été fulgurante et le genre s'est imposé comme le courant dominant de l'industrie musicale. Une bonne occasion pour nous de faire le point sur des musiques qui ont marqué l'année 2000 et qui sont, encore aujourd'hui, de vraies classiques indémodables.

Voici la liste des morceaux FR et US qui ont déjà 20 ans cette année !

1 - Eminem "The Real Slim Shady"

Extrait du premier album studio de Slim Shady, "The Marshall Mathers LP", ce morceau est un gros classique et est produit par Dr. Dre. Grâce à ce projet, Eminem s'est imposé dans le rap US et lui a offert la carrière qu'on connait tous. En plus de "The Real Slim Shady", on note aussi "Stan" qui a cartonné en 2000 !

2 - 113 "Tonton du Bled"

"Tonton Du Bled" est le morceau le plus culte de Rim'K, Mokobé et AP. De Tati jusqu'au bled, le trio de Vitry Sur Seine avait gagné le trophée des Victoires de la Musique pour "Album rap, reggae ou groove" de l'année avec leur projet.

3 - Destiny's Child "Say My Name"

Le girl band de la diva Beyoncé a marqué l'histoire du RnB et "Say My Name" est le plus gros succès du groupe. Beyoncé, Kelly et Michelle ont même leur étoile sur le Hollywood Hall Of Fame.

4 - Bouga "Belsunce Breakdown"

La musique a été créée pour la bande originale du film "Comme un aimant" réalisé par Akhenaton et évoque le quartier Belsunce à Marseille.

5 - Aaliyah "Try Again"

Le plus grand tube de la princesse du Rnb, Aaliyah en featuring avec Timbaland est un single de la bande originale de "Roméo doit mourir". Ce succès est sorti une année avant la disparition de la chanteuse et on le kiff toujours autant.

6 - Saïain Supa Crew "Angela"

Le collectif de hip-hop français est venu bousculer le rap avec le titre "Angela". Encore repris aujourd'hui, que ce soit par Aya Nakamura ou Hatik, le morceau est indémodable et on kiff s'ambiancer dessus 20 ans plus tard.

7 - Outkast "Ms Jackson"

André 3000 et Big Boi signent là un de leurs morceaux les plus cultes en présentant leurs excuses à Madame Jackson pour avoir fait du mal à sa fille. Issu du projet "Stankonia", on note aussi le titre " So Fresh, So Clean".

8 - Disiz La Peste "J'pète les plombs"

Ce single est le tout premier de Disiz La Peste et il est extrait de son album "Le Poisson Rouge". Dans le clip, on retrouve Cécile de France mais également Joey Starr et Cut Killer.

9 - Craig David "7 Days"

"7 Days" est le plus gros succès de Craig David ! Cette même année, il avait aussi cartonné avec le tube "Walking Away".

10 - Jacky & Ben-J des Nèg Marrons "Le bilan"

"Le temps passe et passe et passe et beaucoup de choses ont changé, qui aurait pu s'imaginer que le temps se serait si vite écoulé ?" On se le demande...

11 - Jay-Z "I Just Wanna Love You (Give It 2 Me)"

Voici le premier single de l'album "The Dynasty : Roc La Familia" de Jay-Z et il comprend le refrain chanté de Pharrell Williams. Dans le clip, on peut noter Lil Kim, Damon Dash ou encore John Witherspoon. Plusieurs années après, Beyoncé l'a repris pendant sa tournée mondiale en la remixant avec "Crazy In Love".

12 - Nuttea "Elle te rend dingue"

Nuttea, l'artiste ragga français, a rendu tout le monde dingue avec ce titre. Et encore aujourd'hui, c'est un grand classique qu'on adore redécouvrir.

13 - Shaggy "It Wasn't Me"

"It Wasn't Me"est le premier single de l'artiste Jamaicain dans lequel il conseille son pote qui s'est fait surprendre en train de tromper sa copine. L'astuce de Shaggy ? Dire que ce n'était pas lui...

14 - Lunatic "Pas l'temps pour les regrets"

Extrait du premier album studio "Mauvais Œil" du groupe Lunatic composé de Booba et Ali, "Pas l'temps pour les regrets" est un gros classique !

15 - Toni Braxton "He Wasn't Man Enough"

Issu de son troisième album, intitulé "The Heat", le morceau de Toni Braxton a connu un succès mondial. La chanteuse de RnB a même gagné un Grammy Award en 2000 pour "Meilleure performance RnB Féminine". Merci au mec qui l'a déçu et qui a fait que cette pépite a vu le jour !

16 - Lord Kossity "Morenas"

Dans "Morenas", Lord Kossity raconte une soirée dans une boîte de nuit parisienne avec ses galères et ses rencontres.

17 - Santana "Maria Maria"

Classé premier au Billboard, le groupe a même raflé un Grammy Award pour ce titre. Plus de 15 ans plus tard, DJ Khaled, Rihanna et Bryson Tiller l'ont remixé avec "Wild Thoughts".

18 - Fatcap featuring Jaeyez & Joey Starr "Comme des fous"

Titre officiel de la bande originale des Yamakasi, à l'époque on était comme des fous quand ce son est sorti !

19 - Montell Jordan "Get it on Tonite"

Extrait de son album portant le même nom, "Get It On Tonite", le morceau utilise un sample de "Love For The Sake of Love" de Claudia Barry. Le titre s'est vendu à plus de 800 000 exemplaires et a passé trois semaines consécutives à la première place du top Hot Rnb/Hip Hop du Billboard.

20 - Kool Shen featuring Toy "United We Stand"

Enfin, qui ne se souvient pas de ce son ? Extrait du projet "Certifié Conforme" du collectif IV My people, "United We Stand" est un hit de l'année 2000.