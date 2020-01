Post Malone espère sortir un nouvel album en 2020

Nouvelle année, nouvel album pour Post Malone ?

Après avoir sorti des projets en 2018 et 2019, Post Malone ne va pas s'arrêter cette année et risque de nous livrer un nouvel album.

Dans une interview accordée au média Rolling Stone et publiée le lundi 27 janvier, Posty a expliqué qu'il retournerait en studio juste après sa tournée "Runaway Tour" en Amérique du Nord qui s'achèvera en mars 2020 à Salt Lake City, il annonce : “J'espère que j'aurais un son pour mes fans en 2020."

L'interprète de "Congratulations" n'a pas précisé si le morceau était un nouveau morceau pour son album ou bien pour sa collaborarion avec Justin Bieber. Car oui, Post Malone sera sur l'album de Bieber, ainsi que Travis Scott et Kehlani. D'ailleurs, concernant leur featuring, Post Malone aurait déjà bouclé sa part de taff et Bieber devrait encore se pencher dessus.

Cette annonce débarque cinq mois après la sortie de "Hollywood's Bleeding", qui est un des albums les plus vendus de l'année 2019. Le projet qui comprend les titres "Sunflower" en featuring avec Swae Lee, "Wow", "Circles" ou encore "Saint Tropez" comptait déjà près de 3 milliards de streams en décembre.

Avec un peu de chance, Posty sortira des nouveaux sons avant le festival Rolling Loud à Miami qui devrait arriver en Europe également pour la première fois ! La ville européenne où se tiendra le festival n'a pas encore été révélée, et on ne sait pas non plus si le line-up sera le même, si c'est le cas, Post Malone sera de la partie ! On vous tient au courant, et avec un peu de chance, ce sera peut-être à Paris...