Isha dévoile le tracklisting de son nouvel album

Isha nous a lâché tous les titres de son dernier opus.

Isha s’apprête à livrer du lourd, du neuf : un nouvel album tout frais. Le nom ? "La vie augmente, Vol. 3". Pour nous faire patienter, l’artiste nous dévoile plus de détails. Sur ses réseaux sociaux il lâche le tracklisting de ce nouveau projet.

Isha est un petit bijou originaire de Belgique. Il est très atypique et c’est pour ça qu’on le kiff. Son rap est spécial, les mots posés, forts, justes. On adore ses sons. Et on aura la chance de l’entendre à nouveau. Pourquoi ? Monsieur s’apprête à sortir un nouvel album : "La vie augmente, Vol. 3". Il vient de lâcher le tracklisting complet de ce projet qui ne va pas tarder à sortir du four.

Ca fait des mois que l'auteur de "Durag" et son équipe parlent de cet album. On a le droit à quelques teasing par-çi, par-là. Mais à quand la vraie sortie ? Tout bientôt. L’opus va sortir le 7 février prochain. Pour nous faire patienter, on à le nom de tous les titres. Ils ont été donnés sur ses réseaux sociaux ce mardi 28 janvier.