Zefor et Zola rendent hommage à Kobe Bryant !

La disparition de Kobe Bryant a inspirée Zola et Zefor qui prévoient de lui rendre hommage en bonne et due forme. La légende américaine du basket, ancien numéro 24 des Los Angeles Lakers, est décédée le 26 janvier dernier dans un accident d’hélicoptère.

Un crash survenu à Calabasas, une des villes du comté de Los Angeles en Californie. Il laisse derrière lui sa femme ainsi que trois de ses enfants, l’une de ses filles ayant également perdu la vie dans l'accident. Gianna Bryant était avec une de ses coéquipières de son équipe de basket et, ensemble, ils se rendaient voir un match alors que la visibilité était quasiment nulle à cause de la brume. Un drame international qui résonne et résonnera pendant longtemps dans la tête et le cœur de tous ceux qui aimaient Black Mamba…