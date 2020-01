La Fouine : "Bénédictions", son dernier album ?

La Fouine pourrait bien prendre sa retraite dans pas longtemps...

Presque 20 ans de carrière pour La Fouine, qui l'auront vu passer par toutes les émotions, de l'inconnu un peu sous-coté, à la star des radios, puis au clasheur (Kamelancien, Booba), producteur, pour enfin assumer sa position d'ancien de ce rap game. Une carrière bien remplie donc, avec des rebondissements, des bas, mais surtout des hauts, et un retour musical aux sources avec son dernier projet "Bénédictions", sorti le 23 janvier 2020.

Un projet dont les sonorités rappellent celles de ses débuts, dans les années 2000, avec une dalle quasiment identique, et peut-être un peu plus de maîtrise. Enregistré en partie aux Etats-Unis, cet album pourrait bien être le dernier de La Fouine, c'est en tout cas ce qu'a annoncé l'artiste sur son compte Twitter, dans un message qui ne laisse guère de place au doute. Bon, les fausses retraites dans le rap, ça arrive souvent, mais à son âge (38 ans déjà), on imagine que La Fouine a mieux à faire que d'inventer des fausses rumeurs pour buzzer, comme certains.

C’est mon dernier album ???? savourez le #Bénédictions https://t.co/wVmU9aWfFm — La Fouine - Bénédictions DISPONIBLE (@lafouine78) January 27, 2020

"Bénédictions" serait donc le dernier album de La Fouine, même si ça veut peut-être juste dire qu'il continuera à sortir quelques sons de temps en temps, sans essayer de construire un projet cohérent, juste pour le fun. Ou que le clasheur du 78 va bel et bien raccrocher les gants. En tout cas, une page de rap français se tourne avec cette annonce !