Juice WRLD aurait des centaines d'inédits !

Le rappeur Juice WRLD, avant de nous quitter, avait enregistré beaucoup, beaucoup de morceaux.

Pas de vraie mort dans le rap US sans albums posthumes. C'est une tradition initiée déjà à l'époque par les labels de Notorious BIG et Tupac, et qui a perduré au fil des âges, au fur et à mesure que le nombre de rappeurs morts augmentait, malheureusement. La nouvelle génération, qui a connu une vague de décès encore plus précoces, n'est évidemment pas en reste dans cette industrie un peu morbide, comme XXXTentacion par exemple, qui en est déjà à 3 projets posthumes dont 2 albums depuis sa disparition. Et aujourd'hui, c'est Juice WRLD qui pourrait bien faire de même.

Décédé le 8 décembre 2019, le rappeur du Chicago a apparemment enregistré des centaines de sons pas encore sortis, selon les sources du média américain TMZ. Et cette collection de morceaux inédits encore secrets, est actuellement au coeur d'une grande discussion entre les proches de l'artiste, et son ancienne équipe artistique, pour savoir comment exploiter le mieux possible ces titres, en respectant l'oeuvre de Juice WRLD. 26 titres avaient d'ailleurs fuité sur la Toile, avant d'être retirés par les ayants droits du rappeur.

La famille a d'ailleurs officiellement annoncé sur Instagram qu'ils étaient en train de travailler sur un album posthume, même si nous n'avons aucune indication sur le degré d'avancement des éventuels morceaux du projet. Ils incitent également les fans et ceux qui ont eu la chance de le croiser à continuer de partager des anecdotes sur lui, pour faire perdurer son esprit.