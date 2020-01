YG libéré sous caution !

YG n'aura pas passé très longtemps en prison cette fois.

YG est dans tout un tas d'emmerdes en ce moment. Il s'est par exemple fait voler 400 000 euros de bijoux chez lui, lors de sa soirée du Nouvel An, et a donc décidé de déposer plainte. Il a ensuite décidé de s'excuser auprès de la communauté LGBT, probablement pour des anciens propos dégradants et discriminatoires. Mais, surtout, YG avait été arrêté par le Sheriff de Los Angeles pour une affaire de vol, lors de la journée d'avant-hier. Une arrestation qui avait été relayée par toute la presse people américaine, car YG a un sacré statut.

Mais cette histoire est apparemment déjà derrière lui, selon le site américain XXL. En effet le rappeur aurait été relâché sous caution, ce qui signifie que que quelqu'un de son équipe a réglé la somme de 250 000 dollars réclamée par le juge pour libérer le rappeur, en l'attente d'un éventuel futur procès. YG a donc été relâché par le Sherif de Compton, à 9:07 ce matin, et on n'en sait toujours pas plus dans l'éventuel degré d'implication du rappeur dans cette affaire de vol, ni sur les faits exacts.

Comme si les autorités avaient voulu troubler YG avant sa cérémonie aux Grammys, en l'empêchant de monter sur scène pour rendre hommage à Nispey Hussle, comme certains acteurs du rap game l'ont noté. Ou alors, c'était pour le plaisir de lui soutirer un quart de million de dollars. Quoiqu'il en soit, on souhaite à YG que ça se calme un peu autour de lui, car dans le cas contraire, on n'est pas à l'abri que les autorités l'enferment pour de bon, et sans caution cette fois, car il a déjà eu affaire à la police plusieurs fois lors des 12 derniers mois.