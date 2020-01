Damso balance un inédit en direct du studio !

En connexion direct avec ses fans, Damso a dévoilé un morceau inédit très étonnant, "Oeveillé" !

"L'album le plus attendu de l'année ne sortira pas cette année", avait annoncé Damso dans son feat avec Hamza, "God Bless". Un très bon morceau, qui avait toutefois mis un peu de tristesse dans le coeur des fans du rappeur, notamment parce qu'il y invoquait les raisons qui l'ont poussé à repousser son album "QALF", prévu pour 2019. Des raisons sombres, puisque sa mère aurait eu de graves problèmes de santé. Mais Dems s'est fait pardonner jeudi soir, en dévoilant un tout nouveau morceau inédit, "Oeveillé".

Plus que le morceau en lui-même, la manière dont il a été dévoilé est original. En effet, Damso a interprété son morceau en live, relayé par la page Facebook de Konbini, le jeudi soir à 20h, devant de nombreux spectateurs car le média est très suivi. Le rappeur belge apparaît en train de kicker en direct du studio, devant une partie de son équipe, et le contenu du morceau a de quoi étonner. Notamment l'instru, complexe et changeante, avec un tempo assez rapide sur lequel Dems nous dévoile toute la polyvalence de son flow. Il n'a également rien perdu de son sens de la formule et du kickage.

Le morceau, produit par Sinzly et Jules Fradet, a ensuite été posté sur les plateformes. Apparemment, il ne figurera pas obligatoirement sur l'album de Dems à venir, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire plus efficace comme teasing autour du projet. Belle performance de Damso, et belle idée, on lui souhaite que son projet soit autant inspiré ! Le projet est d'ailleurs en cours de mixage, d'après le rappeur, ça ne devrait donc plus trop tarder !