Eminem : un rappeur écossais l'accuse de plagiat !

Encore une affaire dans laquelle Eminem se retrouve mêlé...

Encore une drôle d’accusation qu’est celle qui plane autour d’Eminem !

Un rappeur écossais, au doux nom de Darren Stewart pense qu’Eminem lui a volé un concept pour son nouveau projet "Music To Be Murdered By". Selon le Evening Telegraph, le rappeur raconte qu’il avait publié un morceau nommé "Music To Be Murdered By" cinq années auparavant et qui utilisait aussi le même sample que le morceau de Shady, tiré d’un des films d’Alfred Hitchcock : "Master of Suspense."

"Quand j’ai entendu le sample, que j’ai vu le même titre et la même date de sortie j’ai commencé à avoir peur" déclare-t-il. "C’est l’une de mes idoles et cela pourrait être une simple coïncidence mais j’ai déjà entendu des histoires d’artistes avec une énorme fan base qui procèdent de cette façon."

Stewart, qui portait le nom de Zee The Dungeonous, avait collaboré avec l’un des amis d’Eminem et l’un de ses formateurs : Bizarre, le membre de D12. Le son s’appelait "Murder Zee Wrote" ce qui rend la coïncidence encore plus douteuse…

"Les gens ont commencés à me contacter à propos des similarités entre mon travail et celui d’Eminem dans son nouvel album" avant d’ajouter "J’ai envoyé un tweet à Eminem pour en parler et j’ai aussi contacté Bizarre."

Mais dans un post facebook récent, l’artiste écossais a entamé la première étape de son rétropédalage. Il écrit en légende : "Pour être honnête je ne pense pas qu’Em' m’ait volé le morceau. Mais il y a eu une série de coïncidence depuis la sortie du titre jusqu’à aujourd’hui... "

Afin de capitaliser sur ses 15 minutes de gloire, le rappeur a mis en ligne son morceau, sur son propre compte Youtube et il est dispo juste ici :

Alors, simple coïncidence ou abus du Slim Shady ?