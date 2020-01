Lil Wayne annonce la date de sortie de "Funeral"

Lil Wayne va lâcher "Funeral" le 31 janvier 2020.

C’est sur son compte Twitter ce jeudi 23 janvier que Lil Wayne nous balance la nouvelle. Son nouveau projet "Funeral" va être lâché le 31 janvier prochain.

"Welcome to the funeral, closed casket as usual", que l’on peut traduire par "Bienvenue aux funérailles, cercueil fermé comme d’habitude". C’est comme ça que Lil Wayne nous annonce la sortie de son nouvel album. Le titre ? "Funeral". Il balance même la date de sortie. Prenez vos agendas et rencard le 31 janvier prochain.

S'il a commencé à le teaser cette semaine, ça faisait quand même un an et demi que Lil Wayne nous faisait attendre pour avoir la suite de "Tha Carter V". Il faut savoir que l’opus "Funeral" est annoncé depuis pas mal de temps. L’année dernière précisément. Il devait être livré au même moment que la tournée de Lil Wayne avec Blink-182. L’artiste s’était justifié de ce retard et avait confié avoir déjà terminé d'enregistrer mais que certains morceaux n’étaient pas encore 100% finalisés !



Et on peut dire que celui qui a vu dix de ses propres sons faire surface ne fait pas les choses à moitié ! Pour accompagner la sortie de ce nouvel album, il propose sur son site plusieurs produits liés à l’opus. On a des sweats, des t-shirts ou encore des stickers. Rien que ça !

On a hâte d'écouter ce petit bijou.