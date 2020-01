Trippie Redd répond à Eminem !

Comparé à "Kamikaze" sorti en 2018, Eminem est resté relativement light en matière de clash dans son album surprise "Music To Be Murdered By". Mais il y avait encore quelques artistes qui se sont fait prendre dans le réticule lyrique de Shady, dont Machine Gun Kelly et Joe Budden. Et bien que ce soit minime, Em’ envoie également un petit bash en direction de Trippie Redd sur le morceau "Marsh".

"Puis il a dit de tuer les MCs comme Trippie Redd, avec des pilules et de la lean sirotant dans la limousine", a rappé Eminem.