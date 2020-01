Lil Wayne commence à teaser "Funeral" !

Le prochain album de Lil Wayne a l'air d'être terminé...

Si on devait citer les rappeurs qui ont le plus influencé la musique actuelle, en devenant de vraies références pour la nouvelle génération, Lil Wayne serait sûrement dans le trio de tête, peut-être même en première place. Car sa folie, son utilisation de l'autotune, qu'il a grandement popularisé, ses flows novateurs parfois assez hors tempo, il a directement inspiré des artistes comme Young Thug, Travis Scott, XXXTentacion, Lil Pump et presque tout le monde, au final. Et Weezy, comme on le surnomme, pourrait bientôt être de retour avec un tout nouvel album.

Un projet annoncé de longue date, après la sortie de "Tha Carter V" en 2018. Depuis, on n'entend plus trop parler de Lil Wayne, à part quand il a des problèmes de santé, ou qu'il annonce un feat. Mais cette fois, il est bel et bien de retour avec son album "Funeral", qui, si on en croit son post Instagram, devrait arriver bientôt. Il y a quelques semaines, une date de sortie avait fuité sur le net, un peu floue : février 2020. Mais la source Instagram dont l'info est issue a depuis supprimé le post, impossible donc d'en savoir plus pour le moment.

On n'en sait pas plus non plus sur le tracklist, mais 2 Chainz et YFN Lucci sont apparemment fortement pressentis par la presse américaine, notamment HotNewHipHop. Quoiqu'il en soit, alors que le projet était annoncé pour l'année dernière, on espère que Lil Wayne va revenir avec du très lourd pour "Funeral" !