Drake égalise le record du plus grand nombre d'apparitions au Billboard

A deux doigts d'exploser le record d'une autre star : Madonna !

Nous sommes encore au premier mois de l’année 2020, et déjà, Drake place la barre très haute !

Mardi, le classement du Billboard annonçait officiellement que Drizzy et le casting de Glee, la série américaine était au coude à coude pour le plus grand nombre d’apparitions dans le Billboard Hot 100 en 60 années d’existence.

Et il peut remercier son poto Future avec qui il vient de balancer un nouveau titre, "Life Is Good" et qui cartonne depuis sa sortie. Le titre s’est directement hissé dans les charts à la deuxième position du classement, et c’est le 207e titre de l’artiste qui se voit donc apparaître dans le prestigieux classement.

Après avoir pris connaissance de la nouvelle, Drake a partagé une capture d’écran relatant la nouvelle et accompagné le tout d’une petite vidéo réaction dans lequel on peut voir et ressentir la joie de l’artiste.

"Un de plus et c’est bon" déclare-t-il avant de rajouter : "Gleeful", petit clin d’œil à la série qui devrait bientôt passer à la seconde place de ce classement.

Drake via his IG story. ???? pic.twitter.com/Pz8mKFZ6es — Word On Road (@WordOnRd) January 22, 2020

Et ce record lui permet de se rapprocher un peu plus près d’un autre gros record. Madonna compte pour le moment 38 titres entrés dans le top 10 du classement tandis que Drake n’est plus qu’à deux petites longueurs du titre, avec 36 morceaux. Il avait d’ailleurs dépassé Les Beatles qui totalisaient 35 entrées au top 10.

Un nouveau record donc pour Drake, que rien ne semble plus pouvoir arrêter maintenant. Le clip de "Life Is Good" est d’ailleurs toujours disponible sur le site de Générations !