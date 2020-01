Niro tease un nouveau titre

Niro innove dans son nouveau projet.

Sur son IGTV, Niro nous a lâché deux bijoux. Mais surtout le teaser d’un son produit entièrement par l’artiste. Un inédit innovant et surprenant. Le rappeur passionné s’impose un peu plus dans le rap game.



Niro se distingue des autres rappeurs. Dans son coin, sans chercher les embrouilles, sans en faire trop, il monte petit à petit. Il aime la musique et il semblerait que ce soit réciproque. Le mariage est parfait et il nous le prouve encore une fois. Le rappeur de Blois qui aura longtemps fait ses sons dans l’ombre, vient de nous dévoiler un inédit sur son IGTV.



Niro c’est pas le genre de rappeur à charbonner à fond dans des studios, portes closent. Non. Celui qui veut écrire un livre autobiographique travaille à sa manière. Il crée comme bon lui semble. Une mélodie lui plait ? Il la garde et la transforme jusqu’à créer un bijou. C’est un vrai magicien.

Sur son Instagram l'artiste qui a décidé de s'impliquer pour les handicapés nous a fait une démonstration de son talent. On le voit tester des mélodies. Une sorte de teasing pour un son futur ? Probablement à en juger la légende : "Ambition Music. En 2h on peut faire plein de choses".

Il poste aussi une autre vidéo. Et la question ne pose plus cette fois ci. Le rappeur vient bel et bien de nous présenter un nouveau titre. Un son de presque deux minutes avec un texte fort et personnel.

Du Niro quoi.