6ix9ine : sa fiancée publie une photo du rappeur en prison !

"Ils t’ont kidnappé, ils ont couché avec la mère de ton enfant, ils se font prendre au téléphone en train de manigancer pour te tuer et te voler des millions de dollars. Si tu balance, pour le reste de ta vie les gens vont essayer de te tuer pour avoir été une pookie mais si tu ne snitch pas, tu prends 47 ans de prison où ils vont finir par te tuer de toute façon parce qu'ils étaient déjà en train de le planifier. Sammy the Bull a tué 19 personnes et a obtenu 5 ans. Tu n’as tué personne et tu obtiens 2 ans. Du grand n’importe quoi…. LMFAOOO, ils ne peuvent pas te briser, personne ne comprend pourquoi les gens t’aiment encore et te soutiennent. 13X PLATINIUM. 8X OR. ET TU N’AS PAS D'AMIS DANS CETTE INDUSTRIE POUR COMMENCER TA CARRIÈRE TU AS DIS À TOUT LE MONDE DE TE SUCER LA BITE !!! ILS SAVENT QUE INTERNET N'EST PLUS PAREIL DEPUIS QUE TU NOUS A LAISSÉ JE T’AIME BÉBÉ".