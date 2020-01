Waka Flocka Flame : dernier album pour 2020 ?

Waka Flocka Flame semble sur le point de prendre sa retraite en 2020, après un dernier album.

10 ans déja... 10 ans que Waka Flocka Flame nous envoyait des gros bangers avec une ambiance très sudiste, reconnaissable entre mille. Après ses débuts très mouvementés, au sein d'un Brick Squad qui a fait trembler tout le rap game US, avec son attitude gangsta, et surtout, complètement ingérable, le rappeur a évolué un peu plus dans l'ombre, ne décrochant plus aucune certification. Pas grave, car il était surtout venu pour s'amuser, prendre des sous, et mettre le bordel, mais à 33 ans, on dirait bien que le rappeur a envie de tourner la page.

Alors qu'il célébrait cette nuit ses 6 ans de mariage avec sa femme, Tammy Rivera, il a posté un petit message sur Instagram, dans lequel il lâche en toute détente son annonce de départ à la retraite. "Je me suis toujours dit, quand j'étais gosse, que je me marierai avec ma meilleure pote. Et maintenant, regarde nous [...] Ton premier album sort cette année, mon dernier album va aussi sortir cette année, tu as en plus ton propre Show TV en Mars. Quand je dis que tu es parfaite ! " Une belle déclaration d'amour, qui on l'espère séchera les larmes des fans d'un des rappeurs les plus fous de la décennie (et pourtant, il y en a eu un paquet).

En ce qui concerne cet album, toutefois, on n'en connaît encore ni le nom, ni l'éventuelle date de sortie, et encore moins la tracklist. Mais on vous tiens au courant dès qu'on en sait plus de la part de Waka Flocka !