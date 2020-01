Mac Miller aurait dû sortir une trilogie

Le rappeur avait pour ambition de sortir trois albums.

Selon Jon Brion, le producteur de Mac Miller pour "Circles", l'album posthume sorti il y a quelques jours est en réalité le numéro 2 d'une trilogie que Mac Miller voulait sortir. Le producteur s'est confié au magazine The New York Times sur la procédure de création sur et son goût amer de jamais avoir pu terminer leur travail en studio.

"Il était censé sortir trois albums, le premier, "Swimmings", sur le thème aquatique. Le deuxième, qu'il avait déjà décidé d'intituler "Circles", serait basé sur le morceau portant le même titre. Et si je ne me trompe pas, le troisième aurait été un projet purement hip-hop. Il voulait dire aux gens qu'il aimait encore ça et que c'est ce qu'il faisait."

Le projet "Circles" est effectivement sorti le 17 janvier et est le premier album posthume de Mac depuis son overdose en septembre 2018. Ses proches ont qualifié le projet comme "très compliqué", mais malgré les obstacles et un album surprise d'Eminem, il pourrait atteindre les 200 000 ventes en première semaine d'après HITS Daily Double.

Par ailleurs, Brion a avoué qu'il ressent une forte connexion à la musique du rappeur : "Quand j'ai entendu "Once a Day" dans l'avion, c'était comme un couteau dans le cœur." Il poursuit : "Je pleurais même qu'étaient en enregistrement avec lui. Plus tard, quand j'ai dû le terminer et ajouter de la guitare, j'écoutais très attentivement et ça m'a pulvérisé. Il tentait de se débarrasser de ses démons et été très honnête."

Mac Miller aurait eu 28 ans le 19 janvier.