Alicia Keys annonce "ALICIA", son nouvel album

Alicia Keys signe son grand retour cette année

La chanteuse et pianiste, Alicia Keys, est de retour avec un nouveau projet qui aura comme titre "ALICIA", tout simplement. Et selon son post Instagram qui dévoila la pochette de l'album, le projet arrivera dans les bacs et sur les plateformes de streaming le 20 mars 2020.

Celle qui présentera la cérémonie des Grammy Awards pour la seconde fois à la fin du mois de janvier, était absente depuis 2016 avec son album "Here" qui comportait le titre "Common".

Alicia Keys a déjà sorti quelques extraits du septième album de sa carrière ces dernières semaines, notamment "Show Me Love", "Time Machine" et plus récemment le morceau "Underdog". Un style plutôt différent de ce qu'elle fait d'habitude et que vous pouvait découvrir ci-dessous :

Les morceaux qu'elle a révélés sont plutôt rythmés avec des sonorités auxquelles elle n'a pas habitué ses fans, sauf "Show Me Love" qui est une ballade, on espère quand même que la délicate Alicia nous livrera des chansons accompagnées de son piano.

Alicia s'en ira également en tournée dans le monde entier et sera de passage à Paris le 1 juillet pour faire résonner les touches de son piano dans l'AccorHotelsArena, huit années après sa dernière tournée mondiale. D'ailleurs, la femme de Swizz Beatz l'a annoncé d'une façon plutôt originale sur son compte Twitter. Dans une vidéo où on la voit faire une partie de bowling avec ses amis, elle se lance un défi : "Là si je fais un strike, on part en tournée mondiale." Bingo ! La chanteuse réussit et maintenant, il ne vous reste plus qu'à réserver vos billets.