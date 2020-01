Wiz Khalifa rend hommage à Dr. Dre avec son nouveau morceau !

Wiz Khalifa continue de teaser son retour et reprend LE morceau légendaire de Dr. Dre, "Still D.R.E."

Parmi les gros projets qui sont attendus en 2020, celui de Wiz Khalifa figure en bonne place. Car même s'il ne figure jamais à la première place quand il s'agit de citer les meilleurs rappeurs, les chiffres parlent en sa faveur, et il a une capacité incroyable à sortir des morceaux qui plaisent et sont énormément écoutés, tout en en sortant d'autres beaucoup moins commerciaux, mais peut-être encore mieux faits. Et après le retour aux sources dans le clip de "Real Rappers Rap", on dirait bien que Wiz désire rester dans cet état d'esprit à l'ancienne.

Car il a dévoilé aujourd'hui un extrait d'un nouveau morceau sur son compte Instagram. Et ce son va vous faire penser à quelque chose, c'est bien normal : il s'agit d'une reprise d'un mega-classique de Dr. Dre, "Still D.R.E.", probablement un de ses morceaux les plus écoutés. Par dessus l'instru un peu revisitée, Wiz pose son flow nonchalant, et dans la vidéo, il s'ambiance avec un de ses péchés mignons : un bon gros blunt, et un verre de jus d'orange.

Avec en légende "je les entends me détester, car ils savent que j'ai le juice". Voilà qui promet pour la suite, cet état d'esprit revanchard. On espère que le remix de Wiz Khalifa sera aussi bon que celui de Meek Mill, YG et Snoop Dogg, "That's My Nigga", sorti en 2017 pour la BO du film "Bright" de Will Smith.