Eminem vs MGK : clash relancé !

Ne vous interposez pas entre Eminem et Machine Gun Kelly, vous pourriez prendre une punchline perdue...

Eminem a toujours été un Battle MC, c'est dans ses gènes, et au fond, il n'a jamais loupé une occasion de balancer quelques piques bien senties, à des gens qui ne le méritaient pas forcément. L'art de la provocation, et l'art d'attirer l'attention, qui ont fait de lui l'enfant terrible du rap game pendant presque 15 ans. Sauf que depuis, il s'est un peu essoufflé, et la jeune garde, avide de sang, et flairant l'odeur de la bête affaiblie, essaye parfois de tenter sa chance. Mais Eminem se charge de les prendre tous un par un, ou en même temps, même si avec certains, comme MGK, c'est plus dur qu'avec d'autres.

Em' a profité de la sortie de son album "Music to be Murdered By", la semaine dernière, pour régler quelques comptes dans les morceaux. Il envoie ainsi quelques missiles à MGK, dans "Unaccomodating" et "Yah Yah". Deux punchlines plus egotripées que réellement percutantes, en disant que Machine Gun kelly était son fils, et qu'il lui avait donné la correction qu'il méritait, et qu'on ne l'entendrai plus brailler. Un peu léger pour faire taire le jeune rappeur après les violents clashs qu'ils se sont envoyés par morceaux interposés il y a peu de temps.

mad af I just stepped out a loud room to hear this bullshit ???? — colson (@machinegunkelly) January 17, 2020

he’s been rich and mad for 20 years straight. ???????? — colson (@machinegunkelly) January 17, 2020

MGK y est d'ailleurs déja allé de sa réponse, sur Twitter. En disant notamment qu'il avait interrompu une de ses sessions fumette "pour écouter cette merde", et en concluant que Eminem est riche, mais complètement taré, depuis 20 ans maintenant. Probablement une affaire à suivre !