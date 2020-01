Nipsey Hussle : on en sait plus sur l'hommage des Grammys !

La 62e cérémonie annuelle des Grammy Awards mettra en vedette une performance spéciale en hommage à feu Nipsey Hussle, qui est en lice pour plusieurs prix lors de la cérémonie de cette année.

"Activiste, entrepreneur et rappeur, Nipsey Hussle a eu un impact durable non seulement sur sa communauté, mais aussi sur la culture en général", a déclaré Ken Ehrlich, producteur exécutif des Grammys, dans un communiqué de presse. "On ne peut nier l'influence qu'il a eue et son héritage se fera sentir pour les générations à venir. Nous sommes honorés de réunir ce groupe incroyable d'artistes pour célébrer la vie de Nipsey et rendre hommage à ses nombreuses contributions à la musique".

Les artistes annoncés pour le segment hommage comprennent YG, Meek Mill, Roddy Ricch, DJ Khaled, John Legend et Kirk Franklin.

Les Grammys seront diffusés en direct depuis le Staples Center de Los Angeles ce dimanche. Alicia Keys revient en tant qu'hôte. L'émission complète comprendra également des performances d'artistes phares de la pop culture, notamment Camila Cabello, Billie Eilish, Tyler, the Creator, Rosalía, Ariana Grande, Aerosmith, H.E.R., Jonas Brothers, Demi Lovato, Charlie Wilson, etc...

Nipsey est nominé à titre posthume pour la meilleure performance rap et la meilleure chanson rap pour "Racks in the Middle" avec Hit-Boy et Roddy Ricch, mais aussi, pour sa collab’ avec John Legend et DJ Khaled sur "Higher" également nominée dans la même catégorie.

Comme annoncé à la fin de l'année dernière, le journaliste musical Rob Kenner publiera en mars prochain la biographie The Marathon Don't Stop: The Life and Times of Nipsey Hussle, avec des interviews des amis et de la famille de Nipsey.