Eminem : "Music To Be Murdered By" va faire des débuts historiques aux Billboard !

Le rappeur de Détroit va bientôt devenir le meilleur rappeur américain de tous les temps...

Vendredi dernier, il a fait trembler la twittosphère en lâchant son nouveau projet : Eminem a sorti "Music To Be Murdered By" sans avoir prévenu personne. Une surprise tellement appréciée que ce nouvel album va battre des records historiques aux BillBoard... Explications !

Au réveil, les français ont pu découvrir avec surprise qu'Eminem a sorti un nouveau projet de qualité. Le 17 janvier dernier, vous avez pu retrouver la pâte artistique du rappeur avec des featurings inédits notamment avec le phénomène new-yorkais, la rappeuse Young M.A. Le featuring avec le très regretté, Juice Wrld a également beaucoup fait parler. Grâce à ces prouesses, le rappeur devrait se retrouver directement en première place des BillBoard 200 d'ici la semaine prochaine.

Pour l'instant cette information est quasi sure selon le média américain "HipHop DX". D'ailleurs, si le projet devient numéro 1 la semaine prochaine, cela fera du "Slim Shady" le premier artiste à remporter la première place du classement des Billboards 200 fois consécutives. A l'heure à laquelle nous écrivons cet article, Eminem est ex aequo avec Kanye West. Ils ont tous les deux 9 albums qui ont été numéro 1 des Billboards 200. Mister West a remporté son neuvième prix en novembre dernier avec "Jesus Is King".

Eminem a vraiment choqué l'audience avec ce retour fracassant. Déjà, sur les réseaux sociaux c'était l'effervescence ! Le clip de la chanson "Darkness" a fait énormément polémique puisque la mise en scène est un remake de la tuerie de Las Vegas en 2017.