Maes veut travailler avec Drake

Maes a fait les éloges de Drake. Il veut bosser avec lui.

Alors qu’il vient de nous lâcher son deuxième album "Les derniers salopards", Maes a fait une déclaration qui a fait parler. Le rappeur de Sevran veut bosser avec Drake. Rien que ça.

"Les derniers salopards" ? Clairement l’album du moment. Alors que la concurrence fait rage, Maes a réussi à s’implanter et imposer son style ainsi que ses projets dans le rap game français. Les fans sont au rendez-vous. Preuve en est, en trois jours seulement, celui qui a livré les dates de sa tournée a vendu plus de 19 000 exemplaires. Une très grosse première semaine. De quoi donner confiance au rappeur qui veut maintenant collaborer avec les plus grands. En ligne de mire ? Drake. L'auteur de "Distant" le kiffe et veut bosser sur un son avec lui.

Il était invité à parler de ce nouvel album auprès du médias Melty. C’est là qu’il a livré l’information. Il affirme qu'il aimerait beaucoup pouvoir collaborer avec le rappeur canadien le plus connu : "J’aimerais trop faire un son avec Drake, ce serait lourd ! C’est l’un des seuls cainri que je connais et qui m’a inspiré.(…) Je l'aime vraiment beaucoup, il est super fort."

Et il n’a pas que l’ex de Rihanna dans son viseur. Il veut faire d'autres feats avec des français cette fois-ci. Il déclare : "Il y en a plein avec qui j'aimerai collaborer et que je ne connais pas. En vrai, je fais de plus en plus de collaborations, là je suis au moins à 10 featurings qui sont enregistrés mais pas encore sortis. Donc je réalise un peu mes rêves, toutes les personnes que j'écoute et que je kiff, je peux poser avec eux. J'me vois un peu comme un joueur de foot qui peut jouer contre d'autres stars. »

Maes vise haut, et va nous préparer de belles surprises. On le sent…