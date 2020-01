Migos : Offset parle de "Culture III" !

"J'ai cette chanson intitulée ‘What’s Brackin’ avec lui et je vais probablement mettre ce banger dans Culture III", a déclaré Offset.

"Culture II" présente les singles "MotorSport", "Stir Fry", "Walk It Talk It" et "Narcos" et a fait ses débuts en numéro 1 du palmarès Billboard 200. Il a depuis atteint le double disque de platine. Il n'y a toujours pas de date de sortie exacte pour le volume 3, mais, si le passé est un indicateur, il pourrait bientôt arriver car "Culture I" et "Culture II" sont sortis tous les deux en fin janvier.

Bien qu'il n'ait pas sorti d'album en deux ans, le trio continue sa success-story. Ils ont récemment obtenu leurs propres éléments de menus chez le célèbre fast-food américains Popeyes : The Tour Rider, The Quavo, The Takeoff et The Offset.

Peinda.B.