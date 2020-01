Michelle Obama : sa playlist très rap

Michelle Obama a partagé sa playlist pour nous encourager à faire du sport.

Michelle Obama vient de dévoiler sa playlist 2020 sur ses réseaux. L’ancienne première dame n’a qu’un objectif : motiver ses followers ! En cette nouvelle année, ils doivent faire de l’exercice. Et à voir sa liste, on peut dire que Madame Obama adore le rap !



La perte de poids est l’un des objectifs que beaucoup de gens se fixent au début d’une nouvelle année. Les "bonnes résolutions" tu connais la chanson… Mais on va pas se mentir, réussir à tenir n’est vraiment pas simple du tout. Rassurez-vous, il y a quand même des astuces qui peuvent nous motiver. Et la musique en fait partie ! Michelle Obama a bien compris la technique. Elle a dévoilé sa playlist 100% sport à ses followers sur Instagram. Tout comme l’avait fait son mari Barack Obama cet été d’ailleurs…

En légende elle écrit : "C’est à cette époque où les objectifs et les résolutions du Nouvel An sont un peu plus difficiles à atteindre. Pour vous inspirer, je veux partager ma playlist #Workout 2020 avec vous tous."

En plus elle pense à tout ! Elle a même prévu une playlist "cool down" avec des sons pour la récupération après votre exercice. Magnifique.



Alors, on a qui dans cette playlist ? Que du lourd vraisemblablement, dont un max de rappeurs. Il y a Cardi B, Lizzo, Kanye West, JAY-Z, Big Sean, Nipsey Hussle, Chance The Rapper, Migos, Meek Mill… On vous jure que c’est pas Generations qui a fait cette liste. Parole d'honneur ! Mais en tout cas, elle a bon goût, c’est certain ! De toute façon, Michelle Obama a toujours kiffé le rap. Elle avait même lancé un titre il y a quelques années. Le nom du son ? "This Is For My Girls".



Vous n’avez plus aucune excuse ! Basket, jog, bouteille d’eau et ça part en squat les gars.