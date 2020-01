Lil Baby annonce un nouvel album en février !

Lil Baby nous annonce du très lourd, pour dans pas longtemps !

Le rappeur Lil Baby avait tapé très fort en 2017 et 2018, avec deux années durant lesquelles il a sorti au moins 3 projets par an. Un chiffre remarquable, et ça lui a surtout permis de se faire vraiment connaître, dans tous les Etats-Unis d'abord, puis maintenant, à l'international. A 25 ans, le rappeur d'Atlanta jouit désormais d'une large fan base, qui le connaît autant pour son rap que pour ses passages chantés et autotunés, de plus en plus nombreux. C'est donc le moment de confirmer pour l'artiste, qui a l'occasion de prendre la lumière comme un Young Thug ou un Travis Scott avant lui.

Album 2/?/20 I’ll let y’all kno the exact Date ASAP — Lil Baby (@lilbaby4PF) January 18, 2020

Du coup, il a profité de ce début d'année 2020 pour annoncer que la sortie de son prochain album était imminente. En effet, si on en croit son compte Twitter, le projet serait disponible courant février 2020, plus que quelques semaines avant la sortie donc. L'album s'appellera "My Turn", et on en connaît pour le moment 6 extraits, dont un feat avec Young Thug, un autre avec Future, et enfin, un autre avec Lil Wayne. Des rappeurs qui ont tous fortement inspiré Lil Baby, et son rap très sudiste.

La date exacte de sortie n'est pas encore connue, mais le rappeur a assuré qu'il tiendrait les fans au courant, dès qu'il le serait lui-même. En attendant, il multiplie les featurings, et pourrait bien se retrouver sur l'album de Lil Wayne, avec qui il aurait enregistré plusieurs morceaux. Lil Wayne a d'ailleurs avoué qu'il était lui-même un fan de Lil Baby, et que le courant est très bien passé lors de leurs dernières rencontres. On n'est donc pas à l'abri d'une avalanche de feats "Baby / Wayne" dans les prochains mois !