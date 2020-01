Dinos : 4 morceaux de plus pour "Taciturne" !

Dinos rajoute 4 titres à son tout nouvel album"Taciturne".

Dinos a réussi à créer l'événement avec la sorite de son album "Taciturne", paru en toute fin d'année, plus d'un an après le succès de "Imany". La pression était assez forte sur les épaules du rappeur, car il devait alors confirmer son statut de très grande plume de ce game, chose qu'il a réussi à faire avec succès. Un projet aux teintes assez sombres, assumées, très musical et à la fois très rap, bref, sûrement un des disques les plus réussis de l'année. Mais Dinos serait déjà en train de travailler sur la suite, si on en croit son compte Instagram.

Il y a 3 semaines, le rappeur nous avait déjà parlé de "Taciturne 2", en commençant à le teaser, sans donner plus de précision. Et cette semaine, Dinos va encore plus loin, en donnant le nom de 4 morceaux qui seront ajoutés à la tracklist du projet. Les titres sont : "Sagittaire", "Les pleurs du mâle", "Slide" et "Coeurjacking", et on imagine qu'avec ces 4 morceaux, il y a assez de matière pour faire une réédition. On en connaît même la date de sortie, le 24 janvier prochain.

Sortir une réédition à peine 2 mois après la sortie de son album, voilà qui est assez courageux, d'autant plus quand on prend soin de peaufiner chaque détail comme Dinos, de la première à la dernière punchline, en passant par les instrus, les covers, les thèmes. Ses albums font partie des rares projets de rap français à avoir une vraie cohérence, au niveau de l'ambiance et des thèmes. Rendez-vous le 24 janvier pour savoir s'il le fait toujours aussi bien, même avec une réédition !