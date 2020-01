Royce da 5'9 et Yelawolf : le clash prend de l'ampleur !

Royce da 5'9 vient d'allumer Yelawolf très, très salement...

Décidément, les rappeurs de Detroit ont décidé de sortir les armes lourdes en ce début d'année 2020. Après Eminem, qui a multiplié les missiles envers Nick Cannon ou encore Lord Jamar, c'est au tour de Royce da 5'9 de faire parler la poudre, et plutôt salement. Hier, il avait déja surpris tout le monde en s'attaquant frontalement à Yelawolf, pourtant ancien pote d'Eminem et proche de son label, dans le morceau "Overcomer". Il l'avait notamment traité de vautour, entre autres insultes. Et aujourd'hui, il semblerait que ça prenne une tournure encore plus provocatrice.

En effet, Yelawolf a brièvement répondu à Royce, en disant sur Instagram que si Royce était connu, c'était uniquement grâce à Eminem qui a mis la lumière sur lui, sans quoi, personne n'aurait jamais écouté Royce. Du coup, le rappeur l'a plutôt mal pris, et a à son tour répondu à Yelawolf, en lui disant : "je peux t'élimner plus vite que tu as supprimé ce post, David Duke, et personne ne pourra m'arrêter. Tu vois, tu voulais que ça se passe comme ça, mais ça ne se passera pas comme ça".

En comparant Yelawolf à David Duke, Royce fait grimper d'un ou deux étages le niveau de violence de ce clash. Car David Duke est un ancien Grand Prêtre du Ku Kux Klan, théoricien complotiste, antisémite et raciste, une figure qui est donc très détestée dans le milieu du rap et bien au delà. Et surtout, on a la une continuité du running gag autour du racisme supposé de Yelawolf, accusé de nombreuses fois par le passé déja.