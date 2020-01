Casey : des rééditions, et de nombreux clips !

Casey nous dévoile les clips de nombreux morceaux, jamais sortis jusqu'ici, et elle est toujours aussi hardcore !

Quand on veut parler de rap engagé, de plume, d'indépendance, et d'insoumission dans le rap français, plusieurs noms nous viennent en tête, et dans les premiers, celui de Casey. La rappeuse hyper talentueuse, avec des années de carrière derrière elle, est toujours restée dans l'underground pour ne pas trahir ses valeurs de rejet du système capitaliste, ainsi que de la dénonciation de l'héritage colonial français, chose qui en général vous ferme la porte de beaucoup de médias. Peu importe, le combat continue pour l'artiste, et elle annonce une excellente nouvelle : deux de ses albums seront ré-édités le 31 janvier 2020 !

Ces deux projets sont "Tragédie d'une trajectoire", et "Libérez la bête", sortis respectivement en 2006 et 2010. Faisant cela, elle prend encore le contre-pied de l'industrie actuelle, qui veut que les albums aient une durée de vie très limitée, qu'ils soient consommables rapidement, avant de passer à la suite. Un disque de Casey, au contraire, vous marque dans la durée, nécessite d'être réécouté, bref, du travail d'orfèvre, peaufiné pendant longtemps. Et pour l'occasion, elle décide donc de ressortir quelques clips.

Des clips de morceaux extraits des deux projets réédités, principalement, ou qui n'étaient tout simplement pas sorti en clip à l'époque. L'occasion pour les fans de se replonger dans l'univers hardocre et engagé de Casey, un véritable monument dans l'histoire du rap français ! On vous laisse aller sur sa chaîne Youtube pour voir tout ça, car on a pas assez de place pour tout mettre dans cet article.