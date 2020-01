Keblack validé par la police !

Le clip de Keblack tourné dans un commissariat a apparemment fait plaisir à la police !

Le rap et la police entretiennent, depuis très longtemps, de mauvais rapports, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis "Sound Of Da Police" de KRS-One, sorti en 1993, jusqu'à "Fuck le 17" de 13 Block, sorti l'année dernière, la liste des noms d'oiseaux adressés aux flics par les rappeurs continue de s'allonger, notamment à cause de la répression musclée à laquelle sont sujets les quartiers de France. Mais, comme le rap est partout, qu'il est la musique la plus écoutée, forcément, certains policiers valident la musique. Et les rapports pourraient bien se détendre, si on en croit cette anecdote autour du dernier clip de Keblack.

En effet, le clip du morceau "Ouh La La" aurait été tourné dans les locaux de l'Hôtel de Police d'Agen, dans le Lot-Et-Garonne. La vidéo, réalisée par Lea Dallier, et produite par Bomaye Musik, n'est pas encore disponible, mais c'est la page Facebook de la police nationale du Lot-et-Garonne qui a partagé les images. On y voit notamment Keblack et son équipe prendre calmement la pause devant l'entrée de l'Hôtel de Police, une image qu'on a tout de même pas souvent vue dans l'histoire du rap game.

Il semblerait donc que la police d'Agen apprécie Keblack, et on peut même imaginer que ça s'enjaille sévèrement sur ses morceaux dansants pendant les soirées avec les collègues. Ils auraient même prêté un uniforme à l'artiste pour les besoins de la vidéo. On a hâte de voir à quoi ça ressemblera, et on imagine que le clip sera publié dans le courant de la semaine prochaine !