Royce Da 5'9" clashe violemment Yelawolf !

Royce Da 5'9" provoque Yelawolf dans son nouveau titre "Overcomer".

Royce Da 5’9" tacle Yelawolf dans son dernier titre "Overcomer". Ce dernier a été lâché ce jeudi 16 décembre.

On ne sait pas d’ou vient ce fight, mais en tout cas une chose s’est passée en coulisses entre Royce Da 5’9" et Yelawolf. Dans son dernier titre "Overcomer", celui qui a clashé 6ix9ine n’épargne pas son compère.

"Yelawolf c’est ta première et dernière passe", affirme Royce. "Je ne vais pas mettre ça sur le souffle, ton c** de punk sait de quoi il s’agit / Tu penses que c’est être fort ou essayer d’être hostile / Jusqu’à ce que tu sois trouvé face contre terre à l’extérieur de la maison de Kid Rock / Bien que tu sois un vautour, J’espère que vous serez sobre à cause de ce mensonge / Les hommes mentent, les femmes mentent, tout comme les chiffres." Plutôt sympa non ?





Royce Da 5'9" n'a pas pour habitude de garder sa langue dans sa poche. Rappelez-vous, il y a un mois, il avait insulté Kid Rock pour avoir critiqué Detroit. Le rappeur avait décidé de fermer son restaurant, et avait accusé la ville de l'avoir traité de raciste. Chose que l'auteur de "Black Savage" n'a pas aimé du tout.

"Overcomer" est tiré du prochain album de Royce, "The Allegory". Ce projet fera suite à son opus "Book Of Ryan" livré en 2018 et acclamé par la critique.

Son nouvel opus est prévu pour le 24 février. On a hâte.