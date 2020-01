Eminem met Twitter en PLS !

Le rappeur a lâché une bombe. Les réseaux sont en folie !

Le revoilà ! Ce vendredi 17 janvier 2020, Eminem a fait son come-back mondial cette nuit en nous lâchant son nouveau projet baptisé "Music To Be Murdered By". Désormais, lorsque le rappeur from Détroit souhaite balancer un nouvel album, il ne l'annonce plus. Plus de promo, plus rien à prouver, Em' se fait plaisir en nous concoctant des nouvelles pépites très très sales notamment le son "Godzilla" en featuring avec un rappeur qui nous a quittés l'année passée, Juice Wrld.

En 2018 déjà, le rappeur nous avait déjà fait le coup avec son album "Kamikaze". Les cadeaux surprises vont devenir une habitude chez le Slim Shady. En attendant, face à cette annonce monstre, Twitter a pris feu ! Les internautes ont été surpris, du coup, le rappeur s'est très rapidement retrouvé en TT. Autant vous dire, qu'Eminem vient de littéralement "casser internet". Les réactions des internautes sur les réseaux sociaux sont hilarantes :

"Les fans quand ils ont entendu qu'Eminem avait lâché un p*tain d'album surprise !"

"Eminem revient pour se battre contre les meurtres à arme à feu avec le son "Darkness" ".

"Eminem qui arrive avec un plan diabolique en sachant pertinemment qu'il allait sortir son album le même jour que celui de Mac Miller".

"Nouveau Eminem ? Nouveau Dreamville ? New Mac Miller ? Bon, bah je ne vais pas dormir cette nuit."

Vous le voyez : 2020 commence très fort. Avec tous les projets annoncés, plus les surprises comme celle du Slim Shady, cette nouvelle année sera prolifique !