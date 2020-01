Mac Miller publie son album posthume : "Circles"

Un projet de douze morceaux, accompagnés de... douze visuels !

Le 7 septembre 2018, un des monuments du rap américain nous quittait. Après son overdose, Mac Miller passe à la postérité avec un tout nouveau projet nommé "Circles". Peut-être le projet le plus triste de l’artiste, mais qui colle à son univers, toujours plus musical. Pour accompagner le tout, sont disponibles depuis aujourd’hui sur la chaîne YouTube du MC les douze visuels issus des douze morceaux de ce projet.

Douze nouveaux clips et visuels, qui dépeignent les quelques rares images de l’artiste avant que celui-ci ne nous quitte. On en retrouve des classiques, comme celui de "Hands Me Downs" dans lequel on peut suivre Mac Miller dans une des sessions studio pour ce projet.

D’autres suivent plus le côté artistique du visuel du titre éponyme du projet. Dans "Circles" on retrouve une image de Mac Miller dans un montage assez simple et répétitif. Au-dessus d’un aigle, le rappeur a pris son dernier envol…

"That’s On Me" imite aussi ce visuel pour un titre proche d’une ballade, parfait pour le dimanche après-midi.

D’autres titres, plus lunaires, sont aussi accompagnés de visuels assez spéciaux mélangeant des effets du mouvement artistique de la Vaporwave, courant artistique utilisant les couleurs flashy et beaucoup de montage pour donner un effet rétro aux images et vidéos. Le morceau "I Can See" et son visuel s’inscrivent très bien dans cette mouvance.

De même pour le titre "Hands". Dans le clip, on peut suivre un cheval qui semble traverser plusieurs paysages, et par la même occasion plusieurs dimensions. Un visuel à découvrir juste ici :

Mac Miller revient donc avec un dernier projet, tout en douceur et mélancolie. Certains morceaux sont tristes, d’autres mélodieux, d’autres aériens… Toute la palette du rappeur est exposée dans "Circles". Pour le dernier morceau du projet, "Once a Day", on retrouve un clip simple mais extrêmement touchant, qui n'est autre que le défilement des commentaires des fans du rappeur sous le morceau "Good News" sorti quelques jours plus tôt. Une bien belle manière de partir, pour un artiste qui n'aura pas dépassé, commme beaucoup d'autres, les 30 ans...

Les autres clips sont à voir sur la chaîne de Mac Miller et le projet est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming.