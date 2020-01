Eminem vient de lâcher un album surprise !

Slim Shady is back !

Grosse surprise ce vendredi 17 janvier ! Eminem nous a lâché un album. Sans promotion, sans pression, l'un des plus gros rappeurs du monde vient de balancer son nouveau projet nommé "Music To Be Murdered By". Mais que s'est-il passé ?

On le savait en studio depuis plusieurs semaines, on savait qu'il préparait un projet travaillé avec son acolyte 50 Cent mais s'il y a une chose qu'on n'a pas vu venir ce matin c'est bien ça : Eminem vient de sortir un nouvel album rempli de featurings glorieux sans avoir prévenu personne. Pour rappel, le rappeur nous avait déjà fait le coup 17 mois auparavant en nous sortant la bombe "Kamikaze". Certains artistes n'ont plus besoin d'annoncer pour briller !

Ce nouveau projet est composé de 20 titres inédits partagés, pour certains, avec des artistes tels que Young M.A, Royce Da 5'9, Anderson .Paak, Skylar Grey, Black Thought (...) et même le très regretté Juice Wrld. On retrouve dans ce projet la nature contradictoire du "Slim Shady", du rap salasse aux raps faits de textes transcendants en passant par ses jeux de rapidité. Le rappeur de Détroit est bel et bien revenu avec un album d'inspiration "hitchcockienne"...

Il a lâché la news sur Twitter avec un très beau : "Ce sont des funérailles".

Eminem avait déjà fait parler de lui ces dernières semaines ! Présent sur l'album de Fat Joe, en featuring avec Mary J. Blige, le rappeur avait réouvert les hostilités dans son beef avec Mariah Carey et son ex-mari, Nick Cannon. Tensions présentes certes, mais qui risquent de passer en sourdine quelque temps face à la puissance de ce nouveau projet !

L'album "Music To Be Murdered By" est à découvrir de tout urgence ici !