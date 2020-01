Chily annonce la date de sortie de son album !

Chily dévoile la date à partir de laquelle vous pourrez visiter la "5ème Chambre", le nom de son prochain projet.

Chily est un peu un OVNI dans le rap game, avec sa manière de rapper / chanter, ses roulements de "R", ses chorégraphies, et cette originalité, couplé aux sonorités afro-trap très en vogue en ce moment, fait qu'il a déjà pu rencontrer un large public. Notamment grâce à son hit, "San Pellegrino", sorti en juillet, 36 millions de vue sau compteur. Le genre de chiffres qui ne laisse pas indifférent, et qui fait qu'il a pu passer dans beaucoup de grosses soirées cet été.

Je suis fier de vous annoncer la sortie de mon 1er album : 5ème chambre(très mystique)! Je vous ai préparé un truc de ouf Merci à vous de m’avoir soutenu !

Merci à tous ceux qui m’ont permis d’arriver ici.

Cette album s’annonce trèèèèè mystique !!

Le 7 février la famille ! pic.twitter.com/GeBebRq4hL — La Pépite???????????? (@chilyoff) January 16, 2020

Il avait sorti sa mixtape "En attendant..." complètement par surprise, en août 2019, et avec un tel titre, on se doutait un peu qu'il nous préparait quelque chose. Et effectivement, c'est officiel, Chily a un album en route, et il vient d'en dévoiler la date de sortie sur Twitter. Le projet s'appellera "5ème Chambre", et il sera disponible à partir du 7 février prochain. Le rappeur du 94 en profite, dans le même tweet, pour annoncer que l'album sera "trèèèèès mystique", on a donc déjà hâte de découvrir ce qu'il entend par là.

Pour la cover, on a droit à une image de Chily, dans ce qui ressemble à une chambre, avec un énorme trou dans le mur, par lequel on peut voir le reste de son quartier. Le micro est en feu, comme si le flow du rappeur avait provoqué une déflagration. Rendez-vous le 7 février 2020 pour en savoir plus !