Run DMC et Aerosmith réunis pour les Grammy's !

Run DMC et Aerosmith seront à nouveau réunis, sur scène, pour la cérémonie des Grammy Awards 2020 !

Hier, on vous parler du Rock'n'Roll Hall of Fame, et du fait que Biggie allait y être intronisé cette année, grâce à son album classique "Ready To Die". Et ça tombe bien, car on va vous parler aujourd'hui de deux groupes qui y figurent également, un de rap, et un autre, de rock. Il s'agit de Run DMC et d'Aerosmith, deux groupes légendaires, incontournables si on s'intéresse à l'histoire récente de la musique, et qui, on vient de l'apprendre, seront réunis sur scène pour une prestation pendant la cérémonie des Garmmy Awards 2020 !

Une cérémonie qui aura lieu au Staples Center de Los Angeles, le 26 janvier prochain. Et surtout, une performance très attendue de la part de Run DMC et Aerosmith, qui avaient déjà collaboré par le passé. Souvenez-vous, en 1986, les rappeurs reprenaient un des titres phare des rockeurs, "Walk This Way", en compagnie de ces derniers. Un morceau qui a, même aujourd'hui, 77 millions de vues sur Youtube, qui a touché un paquet de gens, certifié platine, c'est même leur single qui a fonctionné le mieux cette année là. Aerosmith ont d'ailleurs profiter de ce featuring pour relancer leur carrière, qui commençait à décliner à ce moment là.

On imagine donc que c'est ce morceau que les deux groupes interpréteront lors de la cérémonie, à la fin du mois. D'autres artistes ont évidemment été invités à se produire, comme Gwen Stefani, Demi Lovato, Ariana Grande, Lizzo, mais il est clair que le duo Run DMC et Aerosmith va faire bouger les têtes dans le public !