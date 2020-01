Megan Thee Stallion travaille sur des prods de Pharrell Williams

Megan est en studio !

Megan Thee Stallion est de retour en studio avec un gros poisson, Pharrell Williams. Décidemment, cette année et l'avenir de la rappeuse s'annonce très bien. Après avoir été signée par Jay-Z, voilà qu'elle travaille avec les meilleurs.

En effet, Megan a publié une vidéo sur son compte Instagram où on la voit s'ambiancer sur une prod de Pharrell qui se trouve derrière elle, très concentré. Ce backstage est une vraie surprise pour les fans qui ne s'attendaient pas à voir ces deux-là ensemble. Elle écrit en légende : "En train de préparer quelque chose avec la p***** de légende @pharrell. On travaille depuis 3 jours et voilà qu'il m'appelle Megan The Machine."

La rappeuse prépare son premier album qui devrait sortir courant 2020, toujours à côté de ses études à l'Université. Ce projet arrive après sa mixtape "FEVER" sortie en mai 2019 qui avait reçu un bon accueil de la part de la critique et qui a contribué à la placer au rang qu'artiste à suivre absolument.

L'année 2019 était très prometteuse pour Megan qui avait même sorti une série sur Youtube pour les fêtes d'Halloween. Multi-casquettes mais surtout très attachée à son rap, la jeune femme originaire du Texas travaille actuellement sur la bande originale de "Birds Of Prey", le film sur Harley Quinn. Et en tant qu'apéritif avant la sortie officielle du film, Megan s'est déjà associée avec le phénomène Normani pour le morceau "Diamonds" qui figure sur la B.O.

Voici le clip ci-dessous !