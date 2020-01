Will Smith pourrait sortir un nouvel album

Le Fresh Prince va-t-il revenir dans le game ?

Il semblerait que Will Smith puisse sortir un album dans le futur. L'acteur est toujours en promotion pour "Bad Boys For Life" et après avoir avoué qu'il était jaloux de Tupac il y a quelques jours, il a parlé de son futur dans la musique.

Dans une interview réalisée par le média américain TMZ, Will Smith a parlé de l'éventualité de sortir un nouveau LP : "Peut-être, potentiellement". Quant au fait de sortir un nouvel album, le Fresh Prince répond : "Oui monsieur, oui !"

Le dernier album studio de Will date de 2005 et s'intitulait "Lost and Found" et les dernières fois qu'on a pu l'apprécier dans la musique remontent à l'année 2018. En effet, l'hymne officiel de la Coupe du Monde 2018 était signée Nicky Jam et Will Smith. On avait également pu profiter des différents talents de Smith dans l'adaptation en film du Disney, "Aladdin", dans lequel il incarne le génie.

Et concernant le prétendu album, le journaliste de TMZ lui suggère une date...Le premier album "Big Willie Style" de l'acteur étant sorti en novembre 1997, il fêtera son 25ème anniversaire en 2022, une occasion donc de se poser sérieusement et de sortir un nouveau projet. À voir maintenant si Will saisira cette occasion !

En attendant, on peut toujours apprécier ses talents d'acteurs et profiter du nouveau "Bad Boys for Life" toujours aux côtés de Martin Lawrence qui sortira au cinéma le 22 janvier en France. Les acteurs retournent à Miami pour ce volet et incarneront évidemment les rôles de Mike Lowrey et Marcus Burnett.