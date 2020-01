Timbaland : son impressionnante transformation physique !

Timbaland est l’homme qui se cache derrière les chansons, des plus grandes stars de la musique, de Missy Elliott à Beyoncé, en passant par Jay-Z et Drake. Mais derrière tout son succès, Timbo était aux prises d’une dépendance aux analgésiques et un surpoids atteignant plus de 117 Kg.

Dans une nouvelle interview avec Men’s Health, le producteur légendaire parle de ces jours sombres et a révélé comment il les avait surmontés.

Cela a commencé en 2011 lorsque Timbo a reçu une prescription d'analgésiques après avoir obtenu un canal radiculaire. Il a abusé rapidement d'OxyContin et de Percocet. Les choses n'ont fait qu'empirer ! Effectivement, en 2013, lui et son ancienne épouse Monique ont entamé une procédure de divorce tumultueuse et les impôts lui ont aussi réclamé 4 millions de dollars, les analgésiques ont fourni une évasion au producteur.

"J'ai rêvé que la mort était proche", a-t-il déclaré. "Je me suis vu avec un visage blanc".

À ce moment-là, le lauréat des Grammy Awards est passé d'un manoir de 1 300 mètres carrés à l'extérieur de Miami à un appartement de 230 mètres carrés. Lui et son ex-femme sont finalement devenus bons copains. Confronté à une vilaine addiction, il l'a finalement affronté.

"Juste moi et Dieu. C'était la voie choisie pour moi. Dieu reconstruisait ma personne. Les seules choses qui m'ont aidé à traverser ce sont mes enfants, ma fille, l'aide de Dieu pour garder mon esprit tranquille".

Ensuite, c'était son physique. Avec l'aide de sa nouvelle petite amie Michelle Dennis, Timbaland est entré dans le Punch Elite Fitness de Miami et a perdu plus de 20 Kg, du coup, il a décidé de porter son entraînement à un niveau d'athlète d'élite chez DBC Fitness et son physique est méconnaissable.

Une très belle revanche sur la vie...

Peinda.B.